Общество

К реализации нацпроекта «Кадры» готовятся в Псковской области

Нацпроект «Кадры» позволит сопровождать соискателей от школьной скамьи до рабочего места. Об этом руководитель областного кадрового центра Олеся Сергеева рассказала в ходе пресс-завтрака в центре занятости населения 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В планах на 2025 год - работа по новому нацпроекту "Кадры", который нацелен на оптимизацию рынка труда. Новые федеральные проекты позволят нам оперативно работать на изменения в потребностях работодателей. Этот нацпроект выстраивает отношения, начиная с школьной скамьи. Это и различные стажировки, и возможность целевого обучения. Это поддержка работодателями молодых специалистов. В успешной реализации нацпроекта нам помогут и Всероссийская ярмарка трудоустройства, которая точно пройдет в 2025 году. Это фестиваль профессий, конкурс "Лучший по профессии"», - сказала Олеся Сергеева.

Она отметила, что для каждого школьника будет выстроен индивидуальный клиентский маршрут, который поможет выбрать работодателя.