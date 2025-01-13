Общество

Глава псковского кадрового центра: Ярмарки вакансий показали себя эффектно

Ярмарки вакансий очень эффектно показали себя в 2024 году. Об этом руководитель областного кадрового центра Олеся Сергеева рассказала в ходе пресс-завтрака в центре занятости населения 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень эффективно показали себя ярмарки вакансий. 2024 год показал себя особенно ярко, ярмарки совершенствуются, они включают в себя не только собеседования, но и наполнены другими мероприятиями. Например, там есть психологический тренинг и мероприятия женского клуба», — сказала Олеся Сергеева.

Также появились ярмарки вакансий на территории работодателя.

«Соискатели с большим удовольствием принимают участие в таком формате ярмарки, так как могут посмотреть на жизнь предприятия изнутри», - добавила она.