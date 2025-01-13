Общество

Выход на лед в Псковской области опасен — МЧС

Происшествий на водных объектах в Псковской области на новогодних праздниках зафиксировано не было. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Лед неустойчивый, выход на него опасен. Надеюсь, граждане понимают это и рисковать ради 2-3 рыбешек или просто прогулки по льду не будут. Гораздо интереснее погулять по городу, парку, лесу», - сказал Игорь Зарытовский.

На данный момент в 22 муниципалитетах введены запреты выхода на лед. «Из остальных не получилось узнать информацию, но думаю, они проводят работу», - добавил инспектор.