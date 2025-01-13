Общество

Ледовары отмечают свой профессиональный праздник 16 января

Свой профессиональный праздник 16 января отмечают все специалисты, занимающиеся заливкой льда. Это могут быть как профессионалы, работающие на крупных ледовых аренах, так и любители, создающие катки во дворах для детей.

Дата празднования выбрана не случайно. Именно 16 января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрёл ресурфейсер — ледовый комбайн для восстановления льда на катках. До изобретения Замбони лёд на катках восстанавливали вручную.

На любой ледовой арене внимание зрителей обычно приковано к спортсменам. Однако для успешных выступлений спортсменов важны не только их мастерство, но и условия соревнований, в частности, качество льда. От качества льда зависит, насколько удачным будет выступление фигуристов и удастся ли им сделать прокат ярко и без помарок. За качество льда отвечают ледовары. Однако эти специалисты обычно остаются в тени, пишет calend.ru.

Часто специальность ледовара осваивают бывшие спортсмены, которые на собственном опыте знают, что такое хороший лёд. Также переквалифицируются инженеры и строители.

График работы ледоваров довольно сложный. Во время соревнований лёд должен быть готов к первым тренировкам. Поэтому в дни соревнований ледовары работают сменами от зари до глубокой ночи.

Процесс подготовки льда занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, затем — до минусовой. После этого начинается заливка льда. Когда набирается слой толщиной 1,5–2 сантиметра, начинается окрашивание льда. Для тренировок фигуристов лёд должен быть сероватого цвета, поэтому сначала кладётся белая краска, а затем — серая. После покраски снова заливается вода. Затем следует отжиг: температура плиты поднимается, специальный комбайн «продавливает» лёд, чтобы из пор вышли воздух и соль, и убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда.

Технология подготовки льда на аренах для фигурного катания и хоккея практически идентична. Однако лёд у хоккеистов должен быть жёстче, а толщина — такая же.

Спортсмены, тренеры и любители ледовых видов спорта могут поздравить ледоваров с профессиональным праздником и поблагодарить их за вклад в свои спортивные победы.