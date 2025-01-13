Общество

«Зверьё моё»: Каким выдался 2024-й год для псковского зооприюта «Лесопилка». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 января.

Гостья рассказала, каким был прошедший год для псковского приюта «Лесопилка», какими достижениями запомнился и чем отличался от предыдущих.

Активно ли ведется пристройство? Все ли животные получили подарки на новогодних праздниках, и как их отмечали зоозащитники? Как обстоят дела со строительством нового приюта? Много ли на улицах Пскова ответственных собаководов? Как помочь братьям меньшим, у которых нет хозяев?