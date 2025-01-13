Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Александром Седуновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов. Он расскажет о Годе защитника Отечества и подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Псковской области.

Что Победа значит для старшего поколения и для молодежи? Действительно ли Победа в Великой Отечественной войне стала нашей скрепой?

Ведущий — Константин Калиниченко.

Задавайте свои вопросы гостю студии по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена