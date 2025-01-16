Общество

Анонимный доброжелатель восстановит символ мини-сквера «Белочкин хуторок» в Пскове

В Пскове восстановят символ мини-сквера «Белочкин хуторок», который был повреждён вандалами, сообщается в Telegram-канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».

Изображение: Telegram-канал «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова»

Как рассказали в сообщесте, один из анонимных доброжелателей по собственной инициативе и за свой счёт заказал новую фигурку, чтобы подарить «Белочкиному хуторку».

«Большое спасибо.Все-таки хороших людей больше. По крайней мере нашему району пока везет», - написали в Telegram-канале.

Напомним, ранее символ мини-сквера «Белочкин хуторок» в Пскове оторвали вандалы.