Общество

Рост деструктивного контента в России увеличился в два раза

В России в 2024 году вырос объем деструктивного контента в интернете — число заблокированных или удаленных материалов с призывами к массовым беспорядкам выросло в 2,2 раза, а вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия почти 1,5 раза. Об этом рассказали в Роскомнадзоре.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал обсуждение законопроекта о защите граждан от деструктивного контента, в том числе в видеоиграх. По его словам, к обсуждению законопроекта планируется подключить и родительское сообщество, учителей, экспертов.

В соответствии с информацией, предоставленной Роскомнадзором, на основании судебных решений и требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к более чем 3,5 тысячам материалов, содержащих призывы к массовым беспорядкам. Это в 2,2 раза больше, чем в 2023 году.

Также отмечается увеличение объёма заблокированного контента, вовлекающего несовершеннолетних в противоправную деятельность, почти в 1,5 раза — до 33,2 тысяч материалов.

Для оперативного ограничения доступа к противоправной информации организовано взаимодействие с администрациями российских соцсетей, добавили в Роскомнадзоре, пишут «Известия».

Системы родительского контроля, внедренные ранее, оказались недостаточно эффективными для защиты детей и подростков от деструктивного контента в интернете, отметил депутат Госдумы Антон Немкин. Устаревшие меры регулирования не смогли справиться с новыми вызовами, которые привнесли современные технологии и цифровые платформы, подчеркнул он.

«Современные цифровые платформы, включая социальные сети и видеоигры, предоставляют множество возможностей для распространения нежелательной информации, которая легко обходила существующие ограничения. В результате мы наблюдаем рост призывов к совершению противоправных действий и активное вовлечение в них несовершеннолетних, что вызывает обоснованную тревогу», — сказал депутат.

По его словам, сложность заключается в том, что интернет — это глобальная среда, где информация распространяется моментально, а ее контроль требует адаптации законодательства к современным реалиям