Общество

Более 60% псковичей планируют сменить сферу деятельности в этом году – опрос

Аналитики hh.ru выяснили, как местные жители планируют прокачать свою карьеру в 2025 году, а также какие профессии и сферы кажутся им наиболее выгодными для работы. В фокусе оказались работа, семья и саморазвитие. Опрос проводился в декабре 2024 года среди 5,3 тысячи человек.

Итак, большое исследование, проведенное hh.ru среди жителей СЗФО и в том числе Псковской области по итогам 2024 года, показало, что сразу 63% местных жителей хотят в 2025 году сменить сферу деятельности. Чаще всего о подобных планах заявляли работники сферы услуг (сразу 74% представителей этой сферы), охранники и другие работники сферы безопасности (73%), работники ритейла (70%), а также 66% юристов. Молодежь (от 14 до 24 лет) классически также настроена на смену не только работы, но и сферы деятельности – сразу 67% представителей этого поколения заявили, что будут искать новое место для развития карьеры.

Примечательно, что в 2025 году к лидирующей последние годы ИТ-сфере (по востребованности и интересу у местных респондентов) приблизилась и сфера логистики и перевозок. Так, 9% местных жителей рассматривают для перехода ИТ-сферу, еще 7% хотят уйти работать в логистический сектор, сколько же опрошенных хотят начать работать в госсекторе, 6% рассматривают для работы нефтегазовую отрасль, еще по 4% хотят найти работу в сфере автобизнеса и в секторе строительства и недвижимости, по 4% также интересуются финансовым сектором, медициной и ритейлом.

А вот останутся верными своей профессиональной сфере и рабочему месту в 2025 году лишь 20% опрошенных в СЗФО и в том числе в Псковской области, остальные затруднились ответить. Самыми консервативными и не готовыми к профессиональным переменам оказались HR-специалисты (38%), ИТ-специалисты (35%) и топ-менеджеры (37%). Возможно, что подобная преданность к текущему месту работы может быть связана у перечисленных выше представителей с тем, что в данных профкогортах наблюдается повышенный уровень конкуренции среди соискателей (более 10 активных резюме на вакансию среди кадровых работников и ИТ, а также более 19 кандидатов среди топ-менеджеров).