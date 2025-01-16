Общество

В 2025 году псковским работодателям станет проще компенсировать затраты на охрану труда

С 1 января 2025 года начали действовать новые правила компенсации работодателям затрат на мероприятия по охране труда, за счет которых псковские компании сокращают производственный травматизм и профессиональные заболевания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Теперь при обращении в отделение СФР по Псковской области за разрешением на финансирование мероприятий страхователям не нужно предоставлять полный пакет документов. До 1 августа 2025 года им достаточно предъявить:

заявление на финансирование,

план финансового обеспечения предупредительных мер.

«К тому же, по новым правилам работодатель может вносить изменения в перечень запланированных к исполнению мер по охране труда даже после подачи документов. При этом направлять в отделение фонда обновленный план не нужно, а после выполнения хотя бы одной из предупредительных мер страхователь вправе обратиться к нам с заявлением на возмещение произведенных расходов», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрия Яковлев.

К заявлению на возмещение работодателю потребуется приложить документы, подтверждающие понесенные расходы. Сделать это необходимо до 15 ноября. Откорректировать представленные документы, если это потребуется, можно в пятидневный срок.

«Мы уверены, что новый упрощенный порядок даст возможность большему количеству страхователей региона реализовывать мероприятия по охране труда на предприятиях. Что значительно повысит уровень безопасности на рабочих местах и защитит здоровье еще большего количества работников Псковской области», — добавил Дмитрий Яковлев.

Напомним, ежегодно у всех страхователей, которые перечисляют взносы в отделение СФР по Псковской области, есть возможность компенсировать расходы на мероприятия по охране труда с целью сокращения травматизма на производстве и профессиональных заболеваний работников. Финансовое обеспечение этих мер в течение года работодатели осуществляют за счет собственных средств, а затем обращаются за их возмещением в региональное отделение.

Так, в 2024 году отделение СФР по Псковской области возместило расходы на мероприятия по охране труда работников 169 работодателям региона на общую сумму 45,9 миллиона рублей.