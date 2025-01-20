Псковские росгвардейцы исполнили желания воспитанников детских домов

Военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области совместно с псковской организацией в рамках акции «Ёлка желаний» организовали поездку в город Санкт-Петербург для детей из «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» и «Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области
Дети посетили крытый парк развлечений «МазаПарк» и совершили обзорную экскурсию по городу.
«В конце поездки дети поблагодарили организаторов за незабываемое путешествие», - отметили в пресс-службе.