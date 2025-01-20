Общество

Циклоны принесут в Псковскую область слабоотрицательные температуры

Циклоны принесут в Псковскую область слабоотрицательные и плюсовые температуры до конца января. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В ближайшие дни мы ожидаем небольшие морозы -2, -7, но потом опять до конца января, практически до конца января, предварительно, у синоптиков просматривается влияние циклонов. Это значит, +1, +4, осадки в виде мокрого снега и даже иногда дождя», - пояснила Тала Нещадимова.

Напомним, облачная погода ожидается на территории Псковской области 21 января.