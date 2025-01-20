Общество

Новогодние подарки от Детского фонда получили 3 500 детей

В декабре 2024 года и январе 2025 года Псковское областное отделение Российского детского фонда передало 3 500 сладких новогодних подарков в районы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Подарки получили ребята из малообеспеченных семей, служб социальной реабилитации несовершеннолетних и детских интернатных учреждений, дети с особенностями в развитии из 21 района Псковской области, города Пскова и города Великие Луки.

Порадовать такое количество ребят стало возможным только при поддержке неравнодушных жителей региона, представителей бизнеса, трудовых коллективов. Весь декабрь благотворители несли сладости в офис Детского фонда, переводили пожертвования на закупку новогодних подарков.

Помимо этого, к благотворительной акции Детского фонда «Новогодние и Рождественские праздники» присоединялись люди со всей страны. Поддержать сбор средств на закупку новогодних подарков можно было на двух площадках: «Про Добро Совкомбанк» и Planeta.ru. В общей сложности удалось собрать 67 600 рублей.

«Отдельная благодарность волонтёрам Детского фонда, которые помогли сформировать сотни подарков для детей. По доброй традиции новогоднюю упаковку для подарков предоставили два индивидуальных предпринимателя: Семёнова Людмила Валентиновна (магазин «Европак») и Афанасьева Татьяна Генадьевна (магазин «ПАК-60»). Благодарим руководителей магазинов за вклад в реализацию акции! Ребята с огромным удовольствием разворачивали шуршащие пакеты, наполненные сладостями», - поблагодарили в Детском фонде.

Большая часть сладостей была передана в районы Псковской области. Вручать подарки от Деда Мороза и Снегурочки помогали сотрудники районных центров социального обслуживания. Псковские ребята также не остались без сладостей. 28 декабря 2024 года в офисе Детского фонда, где расположен вещевой склад (улица Инженерная, дом №68), состоялась выдача сладких подарков. 144 ребёнка получили долгожданные сладости от доброго волшебника.

Не остались без внимания и подростки, находящиеся в исправительных учреждениях области. В преддверии праздников Детский фонд передал сладости детям и подросткам, находящимся в СИЗО-1, СИЗО-2, Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

«Детский фонд сердечно благодарит участников благотворительной акции "Новогодние и Рождественские праздники": благотворителей, волонтёров, партнёров. Общими усилиями мы помогли тысячам детей Псковской области сохранить веру в волшебство и сказку. Спасибо!», - отметили в фонде.