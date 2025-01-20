Общество

Международный день объятий отмечают 21 января

Международный день объятий отмечают 21 января. Этот праздник был основан в США в 1986 году и получил название Национального дня объятий (National Hugging Day). С тех пор он быстро распространился по всему миру.

По традиции, в этот день можно обнять любого, даже незнакомого человека, проявив искреннюю дружескую привязанность.

Несмотря на молодость этого праздника, его автора до сих пор не удалось установить. Неизвестно, кто первым предложил отмечать 21 января в тесном кругу, и почему была выбрана именно эта дата. Принято считать, что инициаторами праздника стали студенты.

В этот день юноши и девушки обнимают друг друга, не имея в виду ничего интимного. В последние годы именно молодёжь организует различные флешмобы, посвященные этому празднику, которые проходят 21 января. Согласно легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

Следует отметить, что существует ещё один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря. Он ведёт свою историю с 70-х годов XX века. Однако январский праздник более известен и отмечается более широко. В некоторых странах есть свои национальные Дни объятий.

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А значит, объятия полезны для здоровья, ведь данные эмоции способствуют снижению стресса, улучшают самочувствие и повышают доверие к людям, пишет calend.ru.

Приятно и то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, подарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних теплых чувствах.