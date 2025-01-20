Общество

ИТ-холдинг Т1 расширяет сеть партнеров-дистрибьюторов в области ИИ и Big Data

Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили соглашение о продвижении и внедрении графовой платформы «Мирион» от Т1 ИИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в холдинге.

Платформа предназначена для анализа больших данных и оптимизации бизнес-процессов, способна решать широкий спектр задач: от выявления мошенничества до моделирования ИТ-инфраструктуры. Договор предусматривает право Axoft на поставку лицензий на ПО партнерам компании.

«Партнерство с компанией Axoft позволит расширить сеть дистрибуции, охватить новые сегменты рынка, сделать графовую платформу доступной для большего числа корпоративных клиентов. Axoft имеет значительный опыт в реализации крупных проектов в области больших данных и ИИ. Широкие сервисные и консультационные возможности нового дистрибьютора обеспечат удобство интеграции и обслуживания продукта для партнеров и их заказчиков», – прокомментировал руководитель направления Т1 ИИ Сергей Голицын.