Общество

Юных музейщиков Псковской области приглашают стать участниками смены в «Орленке»

Музей Победы приглашает жителей Псковской области присоединиться к конкурсному отбору на «Историко-патриотическую смену «Школьный Музей Победы» во Всероссийском детском центре «Орленок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Музее Победы».



Фото здесь и далее: пресс-служба «Музея Победы»

Конкурс проводится для школьников 12-16 лет – активистов школьных музеев и боевых комнат, партнеров «Музея Победы» из разных регионов.

Историко-патриотическая смена «Школьный Музей Победы» пройдет с 28 февраля по 20 марта. Итогом смены станет презентация выставки, посвященной 80-летию Победы. Экспозиция, посвященная героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, будет создана участниками смены на основе артефактов, привезенных из разных школьных музеев.

«Победителями отбора на участие в смене станут 50 ребят. Для них в «Орленке» пройдет большая образовательная программа от специалистов в области истории, культуры, музейного дела», – поделилась директор детского центра «Музея Победы» Елена Слесаренко.

Конкурсантам необходимо представить портфолио с достижениями в области изучения истории Великой Отечественной войны на региональном, всероссийском и международном уровнях за 2023-2025 годы, а также выполнить творческое задание.

Приём заявок на конкурс осуществляется через электронную почту smenapobedy@cmvov.ru и завершается 5 февраля (включительно).

Подробнее о конкурсе можно узнать в положении на сайте.