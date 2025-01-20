Госдума исключает период участия в СВО из срока действия результатов ЕГЭ

По действующему законодательству результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения баллов на экзамене. Законопроектом предлагается не включать в этот срок периоды прохождения военной службы по призыву или военной службы по мобилизации, а также время участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также периоды выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ. Это также касается периодов прохождения военной службы по контракту с организацией, «содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ».

Как ранее отмечал автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), в настоящее время граждане, призванные на военную службу, в том числе по мобилизации, «поставлены в менее благоприятные условия при поступлении в вузы» по сравнению с теми, кто военную службу не проходил. По словам еще одного соавтора законопроекта, депутата от фракции ЛДПР Владимира Кошелева, принятие документа позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов, пишет ТАСС.