Общество

На границе Псковской области и Белоруссии пресекли незаконное перемещение девяти коров

На российско-белорусской границе в деревне Лобок Невельского муниципального округа государственные инспекторы территориального управления Россельхознадзора обнаружили незаконный перевоз девяти голов крупного рогатого скота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сельскохозяйственные животные перевозились в неподходящем для транспортировки автотранспортном средстве, без согласования маршрута с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

При документарном контроле также выяснилось, что коровы перемещались без необходимых ветеринарных сопроводительных документов и средств идентификации. Это является нарушением законодательства Евразийского экономического союза, запрещающего перемещение сельхозживотных по его таможенной территории.

В результате был оформлен акт о возврате живого груза.