Новогодние мечты 344 юных псковичей исполнили в рамках акции «Стань Дедом Морозом»

Традиционная благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Стань Дедом Морозом» побила рекорд за всё время реализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы акции.
Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда
В декабре 2024 года Деды Морозы и Снегурочки исполнили мечты 344 детей из служб социальной реабилитации несовершеннолетних (приюты), коррекционных и сельских школ Псковской области. Всего в акции приняли участие ребята из 12 районов области: Островского, Гдовского, Порховского, Красногородского, Новоржевского, Себежского, Новосокольнического, Дедовичского, Локнянского, Невельского, Стругокрасненского, Палкинского.
Ещё в ноябре дети готовили открытки, писали письма Деду Морозу, в которых загадали самые заветные желания. Ребята просили разные подарки. Младшие просили подарить им наборы для творчества, конструкторы и машинки, кукол и мягкие игрушки. Ребята постарше просили в подарок наушники, одежду и обувь.
В декабре детский фонд начал искать «добрых волшебников», готовых исполнить детские мечты. К акции присоединились сотни неравнодушных людей из Пскова и других городов, студенческие и трудовые коллективы, представители бизнеса, общественных и спортивных организаций. Часть открыток публиковалась в социальных сетях детского фонда. Благотворители моментально откликались и разбирали открытки за несколько минут после публикации.
К концу декабря офис детского фонда начал заполняться подарочными коробками и пакетами с игрушками. Представители детских учреждений оперативно приезжали в офис фонда, чтобы забрать подарки и успеть вручить детям в канун Нового года.
«Ни один ребёнок не остался равнодушным к вашему вниманию. Спасибо вам большое!» — поблагодарило благотворителей и организаторов акции руководство Службы социальной реабилитации несовершеннолетних Себежского района.