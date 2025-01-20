Общество

Капитальный ремонт проведут в здании псковского аэропорта

Капитальный ремонт проведут в здании аэропорта Пскова. Об этом сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Здание аэропорта будет капитально отремонтировано, меняться будет все, начиная с крыши, заканчивая коммуникациями, а тот терминал, который есть сейчас, станет терминалом вылета», - поделился планами Артем Тарасов.

Директор заверил, что новый терминал в аэропорту точно будет построен. «На сегодняшний день проектно-изыскательские работы уже в стадии окончания, мы ждем стадию проектирования. До середины марта у нас появится проект, это будет быстро разводимая конструкция, которую соберут за какое-то относительно короткое время», - пояснил он.

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Вся работа будет выполняться в несколько этапов, начнут со строительства терминала прилета. «После того, как это произойдет, пограничные и таможенные службы, которые находятся в аэропорту, поменяют свое местоположение в здании терминала, благодаря этому удастся увеличить стерильную зону для пассажиров и зону досмотра. Сделаем второй пункт досмотра», - рассказал Артем Тарасов.

Также гость студии отметил, что парковка рядом с аэропортом в ближайшее время будет оставаться бесплатной.