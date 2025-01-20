В Госдуме оценили возможность повышения военных пенсий

Индексация военных пенсий на уровень фактической инфляции не потребует дополнительных законодательных изменений, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные пенсии в РФ будут дополнительно проиндексированы "задним числом" с 1 января 2025 года с учётом роста цен, пишет РИА Новости.
«Это в рамках полномочий президента, он своим указом это делает. Так было в 2023 году. Он своим указом повышает минимальный размер пенсии на уровень реальной инфляции», - сказал Картаполов.