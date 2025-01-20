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Общество

Минздрав озвучил среднюю цену рецептурных лекарств для детей в многодетных семьях

23.01.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Стоимость препарата, который выписывается по рецепту и предоставляется бесплатно для детей до шести лет из многодетных семей, составляет примерно 1 140 рублей. Об этом рассказала Виктория Сахарова, занимающая должность заместителя директора департамента медицинской помощи детям, родовспоможения и общественного здоровья в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

«По нашим предварительным итогам, мы видим очень хорошую реализацию. Средняя цена рецепта порядка 1140 рублей. То есть фактически на данную хорошую сумму можно получить лекарственный препарат. Причем, если ребенок болеет повторно, то и повторно все лекарственные препараты из перечня жизненно важных лекарственных препаратов эта семья получит для ребенка до шести лет», — сказала Сахарова на пресс-конференции, посвященной подведению итогов за первый год действия указа президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей» и планам на 2025 год.

Она подчеркнула, что бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до трёх лет и детей из многодетных семей в возрасте до шести лет осуществляется за счёт средств региональных бюджетов, в том числе в Донецкой и Луганской областях. При этом в некоторых регионах Российской Федерации стоимость рецепта может превышать 12 тысяч рублей в зависимости от заболевания ребёнка и необходимых препаратов, пишет ТАСС

«Надо сказать, что конкретизированная [указом президента] мера очень важна именно [для] многодетных семей. <…> Самый большой пул заболеваний — это простудные заболевания, и в многодетных семьях как раз-таки распространенность этих заболеваний наиболее высока», — добавила Виктория Сахарова.

Теги: #минздрав
Источник: Псковская Лента Новостей
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