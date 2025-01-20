Минздрав озвучил среднюю цену рецептурных лекарств для детей в многодетных семьях

Стоимость препарата, который выписывается по рецепту и предоставляется бесплатно для детей до шести лет из многодетных семей, составляет примерно 1 140 рублей. Об этом рассказала Виктория Сахарова, занимающая должность заместителя директора департамента медицинской помощи детям, родовспоможения и общественного здоровья в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
Она подчеркнула, что бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до трёх лет и детей из многодетных семей в возрасте до шести лет осуществляется за счёт средств региональных бюджетов, в том числе в Донецкой и Луганской областях. При этом в некоторых регионах Российской Федерации стоимость рецепта может превышать 12 тысяч рублей в зависимости от заболевания ребёнка и необходимых препаратов, пишет ТАСС.
«Надо сказать, что конкретизированная [указом президента] мера очень важна именно [для] многодетных семей. <…> Самый большой пул заболеваний — это простудные заболевания, и в многодетных семьях как раз-таки распространенность этих заболеваний наиболее высока», — добавила Виктория Сахарова.