Общество

Лауреата всероссийской премии из Псковской области наградили в Музее Победы

Церемония награждения лауреатов всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить» состоялась в Музее Победы 22 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы.

Фото: Музей Победы

Премия учреждена газетой «Аргументы недели» при поддержке Общественной палаты РФ. В числе лауреатов номинации «Помощь участникам специальной военной операции и жителям новых регионов» - Елена Карпова из Псковской области.

Елена Карпова организовала благотворительную акцию #Корзинадобротызаодно по сбору гуманитарной помощи для участников СВО и жителей пострадавших регионов.

Пунктом сбора стал магазин, где работает женщина. В акцию вовлечены местные жители, коллеги, школьники, педагоги и мастера декоративно-прикладного творчества. Собранные посылки отправляются через Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества.

Дипломы и призы лауреатам на сцене Музея Победы вручали известные общественные и политические деятели и артисты.