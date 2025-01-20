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Общество

В России вышла турецкая версия фильма, который снимали в Псковской области

23.01.2025 18:23|ПсковКомментариев: 0

В российский прокат 23 января вышел турецкий ремейк фильма «Холоп» — «Холоп. Великолепный век», который в оригинале получил название «Şımarık» («Избалованный»). В главной роли снялся Керем Бюрсин, известный нашему зрителю по сериалу «Постучись в мою дверь». Звезды турецкого кино, добрый юмор, костюмы и декорации в стиле «Великолепного века» — все это заставило российских зрителей с нетерпением ждать «Холопа» из Турции. 

Напомним, что российскую версию фильма «Холоп» снимали в Псковской области. Съемки проходили в кинодеревне в урочище Лосковском в Новоржевском районе.

Сюжет фильма «Холоп. Великолепный век»

Сюжет картины перекликается с российскими оригиналами: он выстроен вокруг молодого человека, прожигающего жизнь на деньги своего богатого отца и не считающегося с другими людьми. Правда, в отличие от российского Гриши, этот избалованный юноша скорее запутавшийся, чем по-настоящему циничный. Впрочем, методы перевоспитания его ждут те же.

В какой-то момент родитель устает от выходок своего отпрыска и обращается к эксцентричному психологу с просьбой помочь Мете (так зовут турецкого Гришу) измениться. И тот помогает — после аварии молодой человек просыпается и «оказывается» в XVI веке. Но не наследником-мажором, а конюхом при дворе богатого вельможи Османской империи. Теперь задача Мете — выжить в этой новой для себя роли, измениться и стать приличным человеком. И, конечно, его ждет любовь — что еще делает любого из нас добрее и лучше?

Кто снимался в фильме «Холоп. Великолепный век»

Главного героя — богатого наследника Мете — сыграл в картине Керем Бюрсин, хорошо знакомый нашему зрителю по сериалу «Постучись в мою дверь». Уроженец Стамбула, 37-летний актер в детстве часто переезжал с родителями, жил в Шотландии, Индонезии, Малайзии и США, окончил в Бостоне колледж Эмерсон, где учился на факультете маркетинга и занимался на курсе актерского мастерства. В 2010 году он снялся в американском телевизионном фильме ужасов «Акулосьминог», но популярность обрел уже на родине благодаря сериалу «В ожидании солнца» 2013 года. В преддверии выхода турецкого «Холопа» он признавался в одном из интервью, что российский оригинал не смотрел, а основной идеей картины считает историю взаимоотношений отца и сына. К слову, в турецком «Холопе» эта линия действительно оказалась глубже, чем в российской версии.

Роль отца Мете досталась Ахмету Мумтазу Тайлану, известному турецкому актеру, которого можно увидеть, например, в сериале «Клюквенный щербет» — там 59-летний Тайлан тоже играет отца, переживающего за непутевого сына, — или фильме «Однажды в Анатолии».

Психолога вместо Ивана Охлобыстина сыграл Эркан Колчак Кёстендиль — актер, режиссер и сценарист, запомнившийся российскому зрителю по сериалам «Великолепный век. Империя Кёсем» и криминальной драме о жизни окраины Стамбула «Чукур». Он сам проработал образ своего героя в «Холопе» — подобрал костюмы и добавил его характеру глубины. Его психолог — не столько эксцентричный персонаж, сколько исследователь человеческих душ, пишет Газета.ru.

В роли Асены, которая будет помогать главному герою измениться, — актриса Мелис Сезен, известная по сериалу «Неверный». По сюжету она, как и в российском оригинале, ветеринар — ради этой роли Сезен осваивала верховую езду.

Обольстительную красавицу Дильбер сыграла Мелиса Дёнгель, которую у нас прекрасно знают по сериалу «Постучись в мою дверь». У актрисы, к слову, двойное гражданство — турецкое и российское, поскольку у нее русская мама.

Как снимался турецкий «Холоп»

Права на адаптацию комедии Клима Шипенко «Холоп» (в свое время она стала самой кассовой отечественной лентой в истории России) в 2021-м были проданы в семь стран — в прокат уже вышли монгольская и французская версии (последняя выйдет и у нас через пару месяцев), запущена в производство китайская. Съемки турецкого ремейка начались летом 2024 года — производством занялась кинокомпания Kunay Film, которую основали в 2022 году продюсер Арсланбек Султанбеков и режиссер, выпускница ВГИКа Карина Миа Сатлыкова. Снимать турецкого «Холопа» планировали в Стамбуле, где можно было использовать локации сериала «Великолепный век», но в итоге съемки перенесли на студию «Боздагфильм» на черноморском побережье, поскольку в «Холопе» появились морские сцены.

Режиссером картины стал Онур Унлю, в фильмографии которого сериалы «Лейла и Меджнун», «Почта Дудуллу» и «Уважаемый господин».

Мировая премьера картины «Холоп. Великолепный век» состоялась 20 декабря 2024 года — сейчас сборы в мире составляют $152 343.

Критика в Турции оценила картину невысоко — например, газета Duvar назвала фильм пародией из-за «слабого сценария» и «поверхностных диалогов». А вот пользователям сайта Imdb турецкий «Холоп» понравился — они в сумме поставили ему оценку 7,8.

«Эта комедия будет интересна всем. 12-летние дети будут смеяться, 102-летние родители найдут в этом фильме себя. Проблема отцов и детей — вечна. Прекрасные исторические костюмы и места съемок показывают турецкую культуру», — написал один из зрителей.

Другие пользователи тоже назвали картину идеальной для семейного просмотра.

«История перенесет вас далеко в прошлое, вызовет негодование, сочувствие, жалость к главному герою. Процесс трансформации испорченного, напыщенного мажора в нормального человека — очарователен и интересен. И, как всегда, любовь — главное оружие. История Мете и Асены прекрасна и романтична», — пишут зрители. Понравились им и юмор картины, и игра актеров, и спецэффекты.

«Şımarık» стал для меня настоящим открытием, — признался один из авторов отзывов на сайте. — А я давно не получал удовольствия от кино».

Теги: #холоп
Источник: Псковская Лента Новостей
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