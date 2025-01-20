Общество

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придет самая настоящая дальневосточница, теперь живущая на западном рубеже Псковской области - молодая исполнительница и педагог по вокалу Алина Куценко.

Как формировался ее музыкальный вкус и талант? Как Алине Куценко удавалось совмещать обычную школу с музыкальной, да еще находить время на спорт и развлечения? Как закалялась ее «профессиональная сталь»? Каким ветром ее занесло в Пыталово? Что послужило толчком для написания песен? Как молодой, талантливой девушке «развернуться» в провинциальной глубинке?

Об этом и многом другом Алина Куценко расскажет в эфире. И, конечно же, она исполнит для радиослушателей свои песни.