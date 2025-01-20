Общество

Более 25 тысяч студентов обучаются в Псковской области

В Псковской области на начало 2024/2025 учебного года в организациях высшего образования и в образовательных организациях среднего профессионального образования обучались 25,2 тысячи студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В организациях высшего образования Псковской области, по данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на начало 2024/2025 учебного года высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получали 11,3 тысячи студентов. В государственных вузах обучалось 97,4% студентов.

Выпуск в 2024 году бакалавров, специалистов и магистров организациями высшего образования Псковской области составил 2 тысячи человек, из которых 60% обучались за счет бюджетных средств.

Численность обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования Псковской области, по данным Министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2024/2025 учебного года составила 13,9 тысячи человек. Из образовательных организаций среднего профессионального образования в 2024 году выпустились 3,2 тысячи человек.

Напомним, завтра, 25 января, Россия отмечает Татьянин день, который считается праздником студенчества.