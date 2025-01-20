Общество

Великолукские единороссы провели ко Дню студента интеллектуальную викторину

В канун Дня российского студенчества единороссы встретились со студентами великолукских вузов и колледжей и провели для них интеллектуальную викторину, посвященную этой дате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в интеллектуальной игре «День российского студенчества» приняли участие шесть команд.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Едина Россия»

В Великих Луках проживает большое количество молодёжи, значительная доля которой - студенты великолукских вузов и колледжей. Именно для них 25 января является своего рода профессиональным праздником, который напоминает о важности образования, знаний и студенческой дружбы. В этот день в стране отмечается День российского студенчества или, как его называют в народе, Татьянин день.

Этот праздник традиционно пользуется популярностью в студенческой среде, и великолукские партийцы стремятся использовать его как дополнительный повод встретиться с великолукской молодежью. В этом году в качестве формата встречи была выбрана интеллектуальная игра «День российского студенчества».

В лектории отдела по молодёжной политике собрались шесть команд: команда «Непоследние герои» великолукского филиала ПсковГУ, команда «Гойды» из ВГСХА, команда «Железнодорожники» великолукского филиала ПГУПС, команда «ВМТК» великолукского механико-технологического колледжа, команда «Восход» политехнического колледжа, а также команда Sovet VL городского студенческого совета.

Перед началом мероприятия участников игры поприветствовала депутат Великолукской городской Думы, секретарь первичного отделения, член жюри Марина Усачева, которая поздравила в лице участников мероприятия всех студентов города Великие Луки с наступающим Днем российского студенчества.

Как отметила Марина Усачева, студенчество – это не только время учебы, но и время, когда у молодых людей формируются взгляды на мир, закладываются основы профессиональной деятельности и зарождаются крепкие дружеские связи. День российского студенчества – это праздник, который объединяет всех, кто связан с образованием и наукой. Этот день напоминает о том, что образование – это ключ к успеху и развитию, а студенчество – это важный этап в жизни каждого человека.

Помимо Марины Усачевой, в жюри вошли исполнительный секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Наталья Багрецова и член местного политсовета, начальник отдела по молодёжной политике Екатерина Карпенко.

Игра состояла из 30 вопросов из разных областей знаний – физики, химии, математики, социологии, истории, экономики. Первые вопросы викторины были посвящены истории Дня российского студенчества: с чем связано название праздника «Татьянин день», кто придал дате официальный статус, а также, как дата 25 января связана с Московским государственным университетом – ведущим вузом России.

После того, как команды дали ответы на все 30 вопросов, ведущий игры, которым стал секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов, не только озвучил верные ответы, но и дал комментарии по каждому из них.

Жюри подвело предварительные итоги, согласно которым команды ВФ ПсковГУ и ВМТК набрали одинаковое количество баллов. Для выявления победителя был проведен дополнительный раунд. В нем студентам было предложено ответить еще на несколько вопросов, посвященных партии «Единая Россия», как организатору игры. В частности, требовалось назвать год основания партии, имя ее председателя, а также ответить, как называется молодежное крыло единороссов. Эти вопросы и выявили победителя.

По итогам игры 3-е место заняла команда «Восход», на 2-м месте – команда «ВМТК». Победителем викторины стала команда «Непоследние герои». Участники были награждены дипломами. Победитель и призеры получили памятные призы.