Общество

Игорь Иванов поздравил женщин Псковского облсовпрофа с Татьяниным днём

Председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов поздравил женщин Псковского облсовпрофа с Татьяниным днём, который отмечается 25 января. В своём обращении он поздравил и студентов. Текст обращения есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Фото: облсовпроф

«Дорогие Татьяны! Поздравляю вас с вашим именем, с Татьяниным днём! Вы — вдохновение для многих», — отметил Игорь Иванов. Он также поздравил студентов с Днём студента, который празднуется в Татьянин день: «Сегодня мы отмечаем не только праздник всех Татьян, но и День студента. Студенчество — это время, когда молодёжь получает знания и строит своё будущее. Желаю всем студентам успехов в учёбе и новых свершений!»

История Дня студента уходит корнями в XVIII век, когда этот день был установлен в честь святой Татьяны, покровительницы студентов. В России праздник стал особенно популярным после основания Московского университета в 1755 году, и с тех пор 25 января отмечается как день студента. Этот день символизирует стремление к знаниям и является поводом для весёлых празднований среди учащейся молодёжи.