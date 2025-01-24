Общество

Псковские росгвардейцы почтили память погибшего в Грозном товарища

Псковские росгвардейцы почтили память старшего лейтенанта внутренней службы Олега Караулова, погибшего при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе. В церемонии приняли участие руководители регионального управления Росгвардии и личный состав специального отряда быстрого реагирования «Гепард» Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Собравшиеся почтили паять Олега Караулова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Олег Караулов родился 4 января 1963 года. С 1986 по 1994 год служил в Вооруженных силах в должности заместителя командира разведывательной группы. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С апреля 1995 года Олег Караулов проходил службу в должности оперуполномоченного СОБР УБОП при УВД Псковской области.

24 января 1996 года в городе Грозный в ходе оперативно-розыскных мероприятий по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований старший лейтенант внутренней службы Караулов погиб.

За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности и свободы граждан, разоружение незаконных вооруженных формирований, проявленное при этом мужество и стойкость, Олег Караулов указом президента России №1125 от 01.08.1996 награжден Орденом Мужества (посмертно).