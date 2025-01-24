Общество

В России изменился порядок получения разрешения на временное проживание

В России с 25 января для получения иностранцем разрешения на временное проживание становится недостаточно одной лишь регистрации брака с гражданином России, теперь необходимо прожить в браке не менее трех лет либо иметь общего ребенка, следует из вступающих в силу нововведений в законодательство.

Соответствующие изменения были внесены в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Если между родителями брак не зарегистрирован, то необходимо, чтобы суд подтвердил факт их совместного проживания в стране не менее трех лет, а также участие в содержании и воспитании детей. В случае развода, признания брака недействительным или лишения родительских прав разрешение на временное проживание и вид на жительство аннулируются, а иностранец должен будет покинуть территорию России, пишет РИА Новости.

При этом представитель МВД Ирина Волк уточнила, что новые правила не затронут соотечественников из Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины.

Как поясняется в ее сообщении на сайте ведомства, перечень оснований для получения разрешений на временное проживание и вида на жительство не скажется на соотечественниках, так как для них существуют другие основания, чтобы получить данные разрешения.