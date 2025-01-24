Общество

В подведомственных учреждениях псковского УФСИН прошел День ручного письма

В подведомственных учреждениях УФСИН России по Псковской области для осужденных проведены тематические мероприятия, посвященные Дню ручного письмам (Дню почерка). Отбывающие наказание познакомились с историей возникновения письменности и попробовали свои силы в искусстве каллиграфии, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Каждое занятие включало теоретическую и практическую части. В ходе лекций сотрудники воспитательных отделов рассказали об этапах становления почерка, людях, стоявших у истоков его изучения и развития, напомнив о двух великих просветителях, создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии. Кроме этого, в рамках теоретических блоков состоялось обсуждение видов и возможностей современного письма.

В завершение тематических мероприятий участники проявили творческий подход и выполнили упражнения по каллиграфии.