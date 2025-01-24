Общество

Александр Козловский: Город на Неве навеки останется символом мужества и стойкости нашего народа

Ленинград навеки останется символом огромной силы воли, мужества и стойкости русского народа, отметил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня мы вспоминаем одно из самых трагических событий в истории нашей страны. Сегодня 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. 27 января 1944 года по праву считается Ленинградским днем Победы. Люди обнимали друг друга на улицах, плакали от счастья. Сложно даже представить, что довелось им пережить», - написал Александр Козловский.

О страданиях и ужасах тех страшных 872 днях снято немало фильмов, записано много интервью, опубликовано множество воспоминаний, добавил депутат.

«Наша обязанность - рассказывать о подвиге ленинградцев в школах и детских садах, своим детям. Непокоренный город на Неве навеки останется символом огромной силы воли, мужества и стойкости нашего народа, его способности побеждать даже в самых сложных испытаниях! Вечная память Героям блокадного Ленинграда, которых сегодня уже нет с нами! Низкий поклон ветеранам, пережившим ужасы блокады!» - подчеркнул Александр Козловский.