Общество

Ушла из жизни великолукский педагог Людмила Бородавко

Ушла из жизни великолукский педагог Людмила Бородавко, сообщили в группе Великолукского политехнического колледжа в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Великолукский политехнический колледж

Коллектив колледжа отметил, что Людмила Бородавко была замечательным человеком, добрым другом и настоящим профессионалом своего дела.

«Ее светлый ум и большая человечность навсегда останутся в наших сердцах. Мы будем помнить ее вклад и те моменты, которые она подарила всем нам. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны!» — написали в сообществе.