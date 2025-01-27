Общество

На воинском мемориале в Псковском районе почтили память жертв Холокоста

В Псковской области вспоминают жертв Холокоста. В понедельник, 27 января, в муниципальных образованиях региона проходят мероприятия в память о мирных гражданах, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Церемония возложения цветов к мемориальному знаку «Памяти псковичей — жертв Холокоста» состоялась в этот день в деревне Лухново Псковского района. В мероприятии приняли участие представители Администрации муниципалитета, ветераны, юнармейцы, члены Российского Еврейского Конгресса и местные жители. Акция приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Напомним, 27 января 1945 года Красная армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцим в Польше. В нем погибло свыше 1,5 миллионов человек. С 1933 по 1945 год на территории Германии и оккупированных ею стран было создано около 40 тыс концлагерей и мест массового заключения. Считается, что в период холокоста в результате нацистского геноцида погибло примерно 6 млн евреев. Жертвами нацистского режима также стали миллионы представителей других этнических и социальных групп.

Памятный знак жертвам Холокоста в деревне Лухново открыт в 2003 году усилиями активистов псковской еврейской диаспоры. В годы оккупации этот населенный пункт стал местом массовых расправ фашистов над мирными жителями.

Напомним, в Псковской области проходят мероприятия Недели памяти жертв Холокоста. С целью сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи в образовательных учреждениях, сельских Домах культуры, районных библиотеках и Центрах досуга работают выставки, проходят вечера памяти, часы истории, встречи с ветеранами, кинолектории и показы документальных фильмов.