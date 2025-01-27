Общество

XIV Открытая студенческая краеведческая конференция пройдёт в Великих Луках

XIV Открытая студенческая краеведческая конференция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 55-летию Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, пройдет 6 марта в ВЛГАФК, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском краеведческом обществе.

Изображение:«Великолукское городское краеведческое общество» / «ВКонтакте».

Конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность» соберет обучающихся из образовательных учреждений высшего и профессионального образования России и Республики Беларусь.

Основные темы конференции - «Традиции подвига: история и современность. К 80-летию Великой Победы», «Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования», «ВЛГАФК: история и современность».

Также будут рассмотрены темы, связанные с историей Великих Лук, Псковского края, соседних и приграничных территорий, историей образовательных учреждений и общими проблемами краеведения.

Доклады будут заслушаны в течение 10 минут. Для презентаций предусмотрено техническое обеспечение Power Point.

Лучшие доклады будут опубликованы в краеведческом альманахе «Великолукский вестник» и в сборнике статей кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК «Традиции – Инновации – Развитие».

Для участия в конференции необходимо не позднее 27 февраля 2025 года подать заявку в оргкомитет.