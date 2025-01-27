Общество

Предприниматель из Пскова заплатит 10 тысяч рублей за подмену договоров

Индивидуального предпринимателя из Пскова оштрафовали за подмену договоров, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель с тремя работниками, осуществляющими сбор заказов на складе маркетплейса, заключил договоры возмездного оказания услуг. При изучении указанных документов установлено, что условия договоров возмездного оказания услуг свидетельствовали о том, что заключенные между сторонами договоры являются фактически трудовыми.

Так, договоры между индивидуальным предпринимателем и работниками склада не содержали четкого обозначения предмета договора, срока его действия. Условия указанных договоров содержали штрафные санкции за несоблюдение правил внутреннего

трудового распорядка, в том числе за опоздание к рабочему месту, отсутствие специальной формы и средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных актов по охране труда, утерю пропуска, участие в драке, курение в неустановленных местах и прочее.

О наличии трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем и работниками склада свидетельствовала и массовость

заключаемых типовых договоров.

Таким образом, в ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель осуществил подмену трудового договора гражданско-правовым, что лишает работников гарантированных законом мер социальной поддержки и права на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.

В отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ, которое вместе с материалами проверки направлено в Государственную

инспекцию труда в Псковской области для рассмотрения по существу.

По результатам рассмотрения указанного постановления индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАПРФ с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.