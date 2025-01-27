Фотофакт: Новые граффити появились на мосту имени 50-летия Октября в Пскове

Новые граффити появились на опорах моста имени 50-летия Октября в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На граффити изображена битва за Псков 1299 года и князь Довмонт.
Напомним, Довмонт, в крещении Тимофей (умер в 1299 году) – псковский князь, правивший в городе 33 года (1266-1299). Выдающийся полководец, защитник Пскова. Причислен к лику святых Русской православной церкви. В 1299 году в последний раз защищал Псков от ливонских рыцарей, разбил их войско под Псковом и через два с половиной месяца скончался. Был похоронен в Троицком соборе Пскова.