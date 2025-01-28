Общество

Донорская акция проходит в Псковской области под эгидой Союзмаша

Донорская акция проходит в Псковской области под эгидой регионального отделения Союза машиностроителей России, сообщил куратор регионального отделения Союзмаша, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Первыми кровь сдали сотрудники предприятий областной столицы. «Благодарю каждого за неравнодушие и доброе сердце!» - сказал Александр Козловский.

Благотворительное мероприятие продолжается. Вопросы участия в акции можно уточнить по электронной почте: soyuzmash60@mail.ru или по телефону: 8 (960) 011-36-03.