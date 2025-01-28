Общество

Евгений Панферов: Мы вынуждены привлекать специалистов извне

Псковское здравоохранение вынуждено привлекать специалистов извне. Об этом главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов рассказал в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«К нам приезжают работать врачи, за 2025 год приехали три хирурга, приедет еще офтальмолог. Это острая проблема, в великолукской больнице, например, отделение офтальмологии было закрыто из-за отсутствия персонала», — сказал Евгений Панферов.

Он уточнил, что в больницах пользуются инструментами для привлечения кадров, которые предоставляет регион, и стараются давать конкурентную заработную плату. В этом году в Псковскую область приехали врачи из Волгограды, Новосибирска, Твери и Москвы. При этом, по заверению Евгения Панферова, во время реорганизации не было потеряно ни одного кадра.

«Нет, мы не растеряли свои кадры, и это повод для гордости. Мы приводим уровень зарплаты труда персонала к тому уровню, который имеем в областной больнице. Все специалисты остались на местах, никто не ушел», – уточнил главный врач Псковской областной клинической больницы.

При этом он не отрицает определенную текучку кадров в псковских больницах.

«Конечно, определенная текучка кадров присутствует. Как отток, так и приток. Считаю некрасивым переманивать специалистов из других лечебных учреждений области, поэтому мы вынуждены привлекать специалистов извне. Частных клиник у нас на территории Пскова не так много, мы все хорошо друг друга знаем. Я могу по фамилиям перечислить людей, у которых есть основные ставки у нас и совмещение в коммерции. За все время я помню двух значимых специалистов, которые полностью ушли в коммерцию, но и им я предлагал оставаться на каких-то конкурентных условиях, которые мы можем позволить себе, я не могу держать их силой», – заключил Евгений Панферов.