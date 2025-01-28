Общество

К мемориалу бойцам спецоперации возложили цветы руководители региона

В рамках мероприятия, посвящённого открытию Года защитника Отечества, состоялось возложение цветов к мемориалу Героям специальной военной операции на погосте Выбуты. В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители силовых структур региона, а также воспитанники военно-патриотического центра «Воин», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Одновременно с возложением цветов к мемориалу в Выбутах памятные мероприятия в день открытия Года защитника Отечества прошли и у монументов, связанных с ратной историей. Члены регионального оргкомитета «Победа» вместе с представителями патриотических объединений возложили цветы к братскому воинскому захоронению на улице Юбилейной в Пскове, к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата и к памятнику Героям Первой мировой войны в привокзальном сквере.

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества по решению президента РФ Владимира Путина в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину и сокрушивших нацизм.