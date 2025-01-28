Общество

Великолукским заключенным разъяснили положения федерального закона о пробации

С момента вступления Федерального закона № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» в силу в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области проводится большой комплекс мероприятий, направленный на разъяснение и доведение до осужденных основных положений нормативно-правового акта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

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Так, занятия по социально-правовому информированию состоялись в ИЦ-1 и СИЗО-2 города Великие Луки. Система пробации включает ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Об этом говорилось на лекциях, организованных сотрудниками воспитательных служб. Кроме этого, отбывающим наказание напомнили, что пробация применяется на добровольной основе и главной ее целью является оказание адресной помощи и снижение уровня рецидивной преступности.

Завершились мероприятия показами тематических видеороликов, рассказывающих о видах пробации, способах подачи заявлений на оказание содействия в ресоциализации, в том числе посредством портала «Госуслуги».