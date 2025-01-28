Общество

Резервный фонд правительства Псковской области по предупреждению и ликвидации ЧС могут переименовать

Вопрос о внесении изменений в статью 16 закона Псковской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из федерального законодательства следует, что средства резервных фондов органов государственной власти субъектов Российской Федерации направляются, в том числе, на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций,

включая стихийные бедствия.

«Мы обобщаем все в одну формулировку "чрезвычайная ситуация"», - сказал начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов.

Проект разработан в связи с необходимостью изменения наименования резервного фонда правительства Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в который включаются резервы финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

Суть законопроекта в дополнении абзаца регионального закона «резервный фонд правительства Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» словами «резервный фонд правительства Псковской области по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий».

Таким образом, фонд будет носить новое название.

Законопроект предложили принять на сессии 30 января.