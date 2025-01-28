Общество

В ГД предложили ввести штрафы за ложные сведения о продуктах питания в инфосистеме

Депутаты Госдумы от «Единой России» Эдуард Кузнецов и Дмитрий Лоцманов подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение административной ответственности за нарушение порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронной форме, которое влечет нарушение прослеживаемости подконтрольных товаров и создает риски поставки потребителям фальсифицированной, некачественной и/или небезопасной пищевой продукции животного происхождения. Об этом рассказал Эдуард Кузнецов.

По данным Россельхознадзора, с начала 2024 года до середины ноября 2024 года в рамках мониторинговых мероприятий во ФГИС ВетИС (информационной системе в сфере ветеринарии) выявлено почти 10 млн нарушений порядка оформления таких документов, говорится в пояснительной записке. «Учитывая, что значительное количество продукции животного происхождения (молочная продукция, мясная продукция, рыба и рыбные консервы), в отношении которой выявлены указанные нарушения, поставляется в государственные и муниципальные организации, а также реализуется в организациях торговли, отсутствие административной ответственности за такие нарушения провоцирует дальнейшие нарушения обязательных требований хозяйствующими субъектами и снижает объем качественной пищевой продукции в обороте», - считают авторы документа.

Ветеринарные сопроводительные документы, оформляемые во ФГИС ВетИС, характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемых подконтрольных товаров, эпизоотическое благополучие территорий их происхождения и позволяют идентифицировать подконтрольные товары, в том числе определить сырье, из которого они изготовлены, его происхождение. Сейчас отдельной административной ответственности за нарушение порядка оформления ВСД, которое влечет нарушение прослеживаемости подконтрольных товаров и создает риски поставки потребителям фальсифицированной, некачественной и/или небезопасной пищевой продукции животного происхождения не предусмотрено, указывают авторы документа.

В этой связи в КоАП вводится новая статья «Нарушение порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме», которой устанавливается административная ответственность за внесение во ФГИС ВетИС недостоверных сведений о товарах, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на них. За первичное правонарушение устанавливается ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юрлиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.