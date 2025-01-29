Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Итоги 2024 Псковские медиа
Работа на «Горводоканале»
«Лёгкая кухня»
Готовим сами как в ресторане завтрак
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Отпечаталось В сердце
Что будет с больницей и с нами?
Банная церемония «Русские напевы»
 
 
 
ещё Общество 29.01.2025 14:570 Что будет с больницей и с нами? 30.01.2025 13:530 Норма о противодействии фальсификации истории появилась в региональном законодательстве 30.01.2025 13:490 Бесплатные курсы русского языка для детей соотечественников проводят в Псковской области 30.01.2025 13:440 Возраст медработников-получателей выплат увеличили в Псковской области 30.01.2025 13:390 Изменен порядок перевода псковских госслужащих на новую должность 30.01.2025 13:350 В Псковской области переименовали резервный фонд правительства по предупреждению и ликвидации ЧС
 
 
 
Самое популярное 25.01.2025 17:240 Монах Псково-Печерского монастыря Агапит найден мертвым 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 24.01.2025 13:132 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия 28.01.2025 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 23.01.2025 13:170 Интерактив: «Выгул» ванны на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«РЖД» оштрафовали за строительство без разрешения в Псковской области

30.01.2025 12:27|ПсковКомментариев: 0

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения градостроительного законодательства на перегоне Торошино ‑ Любятово и выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что строительные работы проводятся без соответствующего разрешения.

Прокуратура внесла представление, в отношении ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» возбудила дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в сумме 500 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.

Теги: #перегон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
В опросе приняло участие 76 человек
30.01.2025, 13:570 В Псковской области расширили полномочия комиссий по делам несовершеннолетних 30.01.2025, 13:530 Норма о противодействии фальсификации истории появилась в региональном законодательстве 30.01.2025, 13:490 Бесплатные курсы русского языка для детей соотечественников проводят в Псковской области 30.01.2025, 13:470 Псковским экскурсоводам с марта потребуется подтверждение уровня квалификации
30.01.2025, 13:440 Возраст медработников-получателей выплат увеличили в Псковской области 30.01.2025, 13:420 Деятельность пяти нарколабораторий пресекли в Псковской области в 2024 году  30.01.2025, 13:390 Изменен порядок перевода псковских госслужащих на новую должность 30.01.2025, 13:350 В Псковской области переименовали резервный фонд правительства по предупреждению и ликвидации ЧС
30.01.2025, 13:330 Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области сможет собираться онлайн 30.01.2025, 13:290 Мошеннические колл-центры выявлены в Псковской области — Алексей Овсянников 30.01.2025, 13:270 Ежемесячные выплаты Героям РФ в Псковской области увеличены на 4,5% 30.01.2025, 13:250 Любой вуз славится «звездами» преподавательского состава — Александр Котов
30.01.2025, 13:220 В 2024 году покупатели смартфонов в Пскове оценили складные модели и ИИ — аналитики 30.01.2025, 13:160 Алексей Овсянников: Факты неправомерных запусков БПЛА в области фиксируются нечасто 30.01.2025, 13:080 Виктор Антонов высказал обеспокоенность качеством подготовки медиков в ПсковГУ 30.01.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Несменяемость власти — зло или благо?
30.01.2025, 12:470 Искусственный интеллект должен контролироваться государством – Патриарх Кирилл 30.01.2025, 12:440 Художник-постановщик «Ёжика в тумане» требует 5 млн рублей компенсации от Центробанка 30.01.2025, 12:370 Автобус и «Газель» столкнулись на Четырех углах в Пскове 30.01.2025, 12:340 Елена Даньшова призвала готовить учителей начальных классов на «заочке»
30.01.2025, 12:310 В Пскове завели уголовное дело на водителя, причинившего травмы сотруднику ДПС 30.01.2025, 12:270 «РЖД» оштрафовали за строительство без разрешения в Псковской области 30.01.2025, 12:240 Наталья Ильина: Великолукский филиал ПсковГУ — это бремя 30.01.2025, 12:220 Музей спорта Псковского края пополнил коллекцию экспонатами с Олимпиады в Париже
30.01.2025, 12:120 Молодые преподаватели в ПсковГУ получают более 150 тысяч рублей — ректор 30.01.2025, 12:040 Псковичам напомнили о новой обязанности по отчетности для выдачи разрешений на охоту 30.01.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Шаховым 30.01.2025, 12:010 Версии совершения убийств по найму в Псковской области в 2024 году не подтверждались — Алексей Овсянников
30.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 января 30.01.2025, 11:570 В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана 30.01.2025, 11:550 Каждый второй родитель выпускника колледжа в Пскове надеется, что ребенок продолжит учебу в вузе — опрос 30.01.2025, 11:500 Более 80 км дорог и 9 мостов отремонтируют в Псковской области по новому нацпроекту
30.01.2025, 11:470 Александр Козловский: Кадровый голод остро ощущает малый и средний бизнес 30.01.2025, 11:340 Афанасий Ордин-Нащокин — первый до Петра. Разговоры о важных. ВИДЕО 30.01.2025, 11:330 Рекламный экран демонтируют на площади Ленина в Пскове 30.01.2025, 11:320 Артур Гайдук: Надеюсь, первичный уровень системы МСУ будет восстановлен
30.01.2025, 11:230 Петр Алексеенко: Когда мы едины, мы непобедимы 30.01.2025, 11:090 «Три мудреца»: Несменяемость власти — зло или благо? 30.01.2025, 11:000 Афанасий Ордин-Нащокин. Первый до Петра 30.01.2025, 11:000 Стартовала первая в 2025 году сессия Псковского областного Собрания
30.01.2025, 10:530 «Беседка»: Итоги работы псковского омбудсмена Дмитрия Шахова и вызовы 2025 года 30.01.2025, 10:450 Назван максимальный размер пособия по безработице с февраля 30.01.2025, 10:320 На разбившемся в США самолете были фигуристы и бывшие российские тренеры 30.01.2025, 10:220 «Зверьё моё»: Спортивная дрессировка собак. ВИДЕО
30.01.2025, 10:170 40-летний пскович подозревается в краже спиртного 30.01.2025, 10:160 Хоккейный матч в память о почетном жителе Пскова состоится 2 февраля 30.01.2025, 10:130 Короля и королеву выберут на псковском Сретенском балу 30.01.2025, 10:080 Великолучанку задержали за кражу продуктов из магазина на улице Ставского
30.01.2025, 10:001 «Дневной дозор»: Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными? 30.01.2025, 09:480 Лису заметили во дворе дома на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 30.01.2025, 09:440 Вице-спикер Госдумы предложил предупреждать семьи владельцев о риске потери участка 30.01.2025, 09:320 Человека спасли сотрудники МЧС при пожаре в Печорах
30.01.2025, 09:200 Работодатели СЗФО оценивают подготовку выпускников на «тройку» — опрос 30.01.2025, 09:000 В Пскове холостые мужчины реже женатых используют нецензурную лексику — опрос 30.01.2025, 08:400 Пособие по безработице с 1 февраля проиндексируют на 9,5% 30.01.2025, 08:200 Росстат за 10 лет приобрел около 400 тысяч ненужных планшетов
30.01.2025, 08:000 Операторов связи обяжут определять звонящего 30.01.2025, 07:390 Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в США. ВИДЕО 30.01.2025, 07:301 Крупные банки массово ухудшают условия по кредиткам 30.01.2025, 07:000 День Снегурочки и Деда Мороза отмечают 30 января
29.01.2025, 22:180 За незаконную вырубку леса в Красногородском районе обвиняемому грозит до 7 лет тюремного заключения 29.01.2025, 22:070 Более миллиарда рублей будет направлено на капремонт образовательных учреждений региона в 2025 году 29.01.2025, 21:510 Пскович рисковал лишиться квартиры из-за задолженности в два миллиона рублей перед знакомым 29.01.2025, 21:430 Псковские бизнесмены привлекали труд иностранных граждан и рискуют столкнуться с штрафами и уголовным наказанием
29.01.2025, 21:030 Почти 5 миллионов молодых людей в стране не учатся, не работают и не проходят подготовку 29.01.2025, 20:501 Глава Псковского района в Казани изучает передовые идеи реализации проектов комфортной среды 29.01.2025, 20:300 Депутаты поддержали преобразование Островского района в муниципальный округ 29.01.2025, 20:100 Псковские спортсмены заняли призовые места на первенстве России по джиу-джитсу
29.01.2025, 19:500 58-летняя псковичка получила травму при выгрузке хлеба на производстве 29.01.2025, 19:200 В псковском СИЗО-1 провели работу по профилактике повторных преступлений среди несовершеннолетних 29.01.2025, 18:500 «Сотрудник» Центрального банка РФ украл почти два миллиона рублей у псковички 29.01.2025, 18:300 Как спасти семейные отношения, рассказал клинический психолог
29.01.2025, 18:160 Афанасий Ордин-Нащокин станет героем нового выпуска программы «Разговоры о важных» 29.01.2025, 18:070 Олег Брячак: Кто может получить депутатский мандат — партийная тайна 29.01.2025, 18:040 Работник псковской агрофирмы сломал лучевую кость при падении с тяжелым мешком 29.01.2025, 17:580 Инфляционные ожидания россиян в январе выросли до 14%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru