Общество

«РЖД» оштрафовали за строительство без разрешения в Псковской области

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения градостроительного законодательства на перегоне Торошино ‑ Любятово и выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что строительные работы проводятся без соответствующего разрешения.

Прокуратура внесла представление, в отношении ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» возбудила дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в сумме 500 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.