Общество

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» требует 5 млн рублей компенсации от Центробанка

Мещанский суд Москвы принял к рассмотрению иск от Франчески Ярбусовой, художника-постановщика знаменитого мультфильма «Ёжик в тумане». Иск направлен против Центрального Банка России с целью защиты авторских прав.

Фото: Банк России

Франчески Ярбусова утверждает, что Банк России использовал её интеллектуальные труды без разрешения и без упоминания её авторства. Речь идет о трёх видах памятных монет с изображением «Ёжика в тумане», выпущенных ЦБ в прошлом году в рамках серии «Российская (советская) мультипликация».

Она требует изъятия этих монет из оборота и выплаты компенсации в размере 5 миллионов рублей за нарушение её исключительных прав. Дополнительно она претендует на получение 100 тысяч рублей за изменение информации об авторстве и возмещение морального ущерба, пишет «Интерфакс».

Студия «Союзмультфильм», которая владеет правами на мультфильм, заявила, что обладает эксклюзивной лицензией на использование образа «Ёжика в тумане» и имеет право производить товары с его изображением без ограничений. Выплата авторского вознаграждения осуществляется через Госфильмофонд России.