Общество

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области сможет собираться онлайн

Возможность проведения заседаний областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области в заочной форме согласовали депутаты на 41-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Закон Псковской области предлагает установить возможность проведения заседаний комиссии в заочной форме. При проведении заседания онлайн члены комиссии голосуют путем представления в письменной форме позиции по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

Проект закона был рассмотрен на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области и был рекомендован к внесению в Псковское областное Собрание депутатов. Возражений не поступило.