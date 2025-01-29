Общество

В Псковской области переименовали резервный фонд правительства по предупреждению и ликвидации ЧС

Внесение изменений в статью 16 закона Псковской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» согласовали депутаты на 41-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Из федерального законодательства следует, что средства резервных фондов органов государственной власти субъектов Российской Федерации направляются, в том числе, на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия.

Проект разработан в связи с необходимостью изменения наименования резервного фонда правительства Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в который включаются резервы финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

Суть законопроекта в дополнении абзаца регионального закона «резервный фонд правительства Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» словами «резервный фонд правительства Псковской области по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий».

Таким образом, фонд будет носить новое название. Изменения приняты единогласно.