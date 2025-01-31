Общество

Сериал о героизме челюскинцев смогут увидеть псковичи весной на Wink

Масштабный сериал о катастрофе и подвиге «Челюскин.Первые» (+18) выйдет 20 февраля на видеосервисе «Ростелекома» Wink, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе кампании.

Изображения здесь и далее: Wink

Шестисерийная драма основана на реальных событиях — в центре внимания спасение экипажа советского ледокола «Челюскин», который должен был первым в истории преодолеть Северный морской путь за одну навигацию. Два месяца люди боролись за жизнь на дрейфующей льдине, пока летчики старались вызволить их из арктического плена. За этой беспрецедентной по сложности спасательной операцией следил весь мир.

«Сериал о челюскинцах открывает перед зрителями не только увлекательный сюжет, но и важные уроки о мужества и стойкости человеческого духа. Мы рады, что жители Псковской области смогут познакомиться с этой значимой темой, — поделилась директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова. — Наш видеосервис предлагает разнообразный контент, и этот проект подчеркивает наше стремление обеспечить высокое качество и интересное наполнение, доступное каждому зрителю».

Сериал снимали на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а также на Крайнем Севере. Съемочной группе приходилось работать при экстремальных морозах (температура опускалась до –50°C) и

подстраиваться под капризы природы.

Актеры во время съемок читали историческую литературу и знакомились с воспоминаниями свидетелей событий. Кирилл Кяро, сыгравший в сериале одну из главных ролей - исследователя Отто Шмидта, много времени провел за изучением фотографий, снятых во время экспедиции. Перевоплотиться в своих персонажей актерам также помогали яркие костюмы и сложный грим.

«Какие точные, интересные костюмы той эпохи воссоздали наши костюмеры, и как на мне всё это сидит - идеально и очень органично. Наши реквизиторы нашли очень любопытные атрибуты того времени - часы, трубки, морские приборы. Всё это помогало прочувствовать эпоху и поверить, что ты возглавляешь экспедицию. Грим накладывали долго — одну только бороду приходилось наклеивать почти час», - рассказал актер Кирилл Кяро.

Часть сцен сериала сняли на реально существующем ледоколе «Красин». Сооружались и дополнительные декорации. Так, например, была создана гигантская модель корабля в виде качелей, она позволяла имитировать качку и тряску. В проекте также использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики в режиме реального времени создавали виртуальный мир.

«Все члены съемочной группы и сами, кажется, были своего рода "челюскинцами" — мы старались нести возложенную на нас ответственность достойно. Я с огромной любовью, трепетом и волнением отнесся к данной истории и к картине. Очень рад, что мне довелось работать с такими профессионалами своего дела, — отметил актер Глеб Калюжный. — Для меня будет наслаждением наконец-то увидеть результат этой работы на экране».

По сюжету пароход ледокольного типа «Челюскин» отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро).

Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях челюскинцам приходится каждую минуту бороться за жизнь.