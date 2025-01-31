Сериал о героизме челюскинцев смогут увидеть псковичи весной на Wink

Масштабный сериал о катастрофе и подвиге «Челюскин.Первые» (+18) выйдет 20 февраля на видеосервисе «Ростелекома» Wink, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе кампании.
Изображения здесь и далее: Wink
Шестисерийная драма основана на реальных событиях — в центре внимания спасение экипажа советского ледокола «Челюскин», который должен был первым в истории преодолеть Северный морской путь за одну навигацию. Два месяца люди боролись за жизнь на дрейфующей льдине, пока летчики старались вызволить их из арктического плена. За этой беспрецедентной по сложности спасательной операцией следил весь мир.
Сериал снимали на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а также на Крайнем Севере. Съемочной группе приходилось работать при экстремальных морозах (температура опускалась до –50°C) и
подстраиваться под капризы природы.
Актеры во время съемок читали историческую литературу и знакомились с воспоминаниями свидетелей событий. Кирилл Кяро, сыгравший в сериале одну из главных ролей - исследователя Отто Шмидта, много времени провел за изучением фотографий, снятых во время экспедиции. Перевоплотиться в своих персонажей актерам также помогали яркие костюмы и сложный грим.
Часть сцен сериала сняли на реально существующем ледоколе «Красин». Сооружались и дополнительные декорации. Так, например, была создана гигантская модель корабля в виде качелей, она позволяла имитировать качку и тряску. В проекте также использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики в режиме реального времени создавали виртуальный мир.
По сюжету пароход ледокольного типа «Челюскин» отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро).
Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях челюскинцам приходится каждую минуту бороться за жизнь.