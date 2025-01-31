Общество

Мошенники от имени поликлиники приглашают псковичей на диспансеризацию

Мошенники используют новый способ обмана, представляясь сотрудниками поликлиники и предлагая пройти диспансеризацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской поликлинике.

«Мошенники звонят по телефону или присылают сообщения в WhatsApp, представляясь сотрудниками поликлиники, и предлагают пройти диспансеризацию. Они уточняют удобные для прохождения обследований дату и время», - отметили в учреждении

Чтобы закрепить место за пациентом, якобы нужно подтвердить запись, назвав код из СМС, которое тут же приходит на телефон, однако на самом деле этот код используется не для записи в поликлинику, а для подтверждения входа на портал «Госуслуги». Там мошенники могут получить практически полную информацию о человеке.

«Мы звоним только с номера: 299-028 (колл-центр Псковской городской поликлиники). И не просим сообщать код! Для записи достаточно только звонка! Пожалуйста, будьте бдительны и делитесь этой информацией с близкими!» - добавили в поликлинике.