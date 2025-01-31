Общество

Псковичи более чем в четыре раза чаще проводили онлайн-совещания и вебинары в 2024 году — аналитики

Цифровая экосистема МТС проанализировала рабочие онлайн-активности псковичей за прошедший год, псковский бизнес показал высокую заинтересованность в проведении онлайн-совещаний и обучений, сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС.

Фото: МТС

В 2024 году пользователи МТС Линк из числа псковских предпринимателей проводили онлайн-встречи и вебинары в 4 раза чаще, чем годом ранее. Наиболее востребована платформа для онлайн-коммуникаций оказалась среди компаний в сфере промышленности, образования, финансов, услуг для бизнеса. Кроме организации встреч и вебинаров, они использовали также и другие возможности МТС Линк, в частности, конструктор курсов, чаты и доски.